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Ünlü oyuncudan bebeğiyle paylaşım!

Şimdilerde taze baba olmanın heyecanını yaşayan Cansel Elçin, oğluyla olan videosunu yayınladı.

Ekleme: 11.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2017'de aşk yaşamaya başladı. 2020 yılında da nikah masasına oturmuştu.

Kısa bir süre önce oğullarına Atlas adını vereceklerini açıklayan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bebeklerine kavuşmuştu.

TAZE BABA

Cansel Elçin güzel haberi, sosyal medya hesabından paylaştığı "Hoş geldin Atlas" notuyla duyurmuştu. Oğullarıyla hastanede verdikleri ilk pozu da paylaşan oyuncu çifte binlerce tebrik mesajı yağmıştı.

Sosyal medyada aktif olan Cansel Elçin, şimdi de minik oğlu Atlas'la video paylaştı. Elçin'in yayınladığı video çok beğenildi.

Ünlü oyuncudan bebeğiyle paylaşım!
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