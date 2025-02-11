Saçına taktığı şey şoke etti!

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, gündemden düşmek bilmiyor.Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkay Tütüncü'nün doğum gününü büyük coşkuyla kutlayan Zeynep Bastık'tan yeni bir paylaşım geldi.PERUK TAKTIŞimdi de yakın arkadaşının doğum gününü kutlayan Bastık, o anları Instagram hesabından paylaştı. Pembe bir konseptin olduğu partide ünlü şarkıcı peruk takmayı tercih etti.Zeynep Bastık'ın peruklu halini görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü şarkıcının sevenlerinin bir kısmı ise Zeynep Bastık'a uzun saçı ve peruğun saç rengini yakıştırdı.