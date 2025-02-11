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Doğu Demirkol'dan namaz açıklaması!

Ekranların başarılı komedi oyuncularından Doğu Demirkol, namaz kılamayı kendisine yakıştıramayanlara yanıt verdi.

Ekleme: 11.02.2025 - 10:12 Güncelleme: 11.02.2025 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
'Ahlat Ağacı' ve 'Ölümlü Dünya' filmlerindeki başarısıyla tanınan oyuncu Doğu Demirkol, kariyerine stand-up gösterileriyle başlamıştı.

Şimdilerde internette yayın yapan bir platformda Doğu dizisiyle adından söz ettiren Doğu Demirkol, son olarak katıldığı yayında yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Doğu Demirkol namaz kıldığı için aldığı yorumları açıklayarak sitem etti:

'NAMAZI BANA YAKIŞTIRMIYORLAR'

“Namaz kılıyorum evet ama bu bir şeyi temsil ettiğim anlamına gelmez. ‘Hem namaz kılıyor hem ne biçim şeyler yapıyor' diye çok mesaj geliyor.

Ben kendi çapımda namaz kılıyorum. Namazın yanı sıra onu dengeleyecek günahlarım da var.”

Sosyal medyada Doğu Demirkol'un sözleri gündem oldu.

Doğu Demirkol'dan namaz açıklaması!
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