Son hali herkesi şaşırttı!

Başrollerinde Yasemin Özilhan, Kutsi, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer aldığı Doktorlar dizisi 2006 yılından 2011 yılına kadar ekranlarda olmuştu.Dizi biteli yıllar olsa da oyuncularıyla hala gündeme geliyor.4 sezon boyunca devam eden Doktorlar dizisinde çoğu sahnede birlikte olan Yasemin Özilhan ile Melike Güner buluştu.Yasemin Özilhan, Melike Güner’in ona bir şeyler anlatırken çekilen ve güldükleri hallerini “Sen anlat ben dinlerim” notuyla yayınladı.Dizide en dikkat çeken karakterlerden olan Ela ve Zenan'ın dostluğu da çok sevilmişti.