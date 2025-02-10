İrem Derici şarkıcılığı önermiyor!

"Kalbimin Tek Sahibine", "Yaz Gülü", "Ben Tek Siz Hepiniz" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi şarkılarla tanınan İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukcu ile birlikteliğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurmuştu.Açıklamaları, yaptıkları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan İrem Derici önceki akşam hasta hasta sahneye çıktı.Her fırsatta anne olmak istemediğini ifade eden şarkıcı bu kez “Benim bir gün çocuğum olursa Allah korusun, şarkıcı olmasın! Gitsin doktor veya hakim olsun” dedi.