İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm!

Sanatçı İbrahim Tatlıses, ölüm haberiyle yıkıldı.Tatlıses'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı isim, hayatını kaybetti.Ünlü türkücünün orkestrasında yer alan davulcu Ahmet İzgi, ani ölümüyle sevenlerini üzdü.Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı davulcu Ahmet’imize veda etmenin tarifsiz hüznü içindeyim. Her zaman hatıralarımızda yaşayacak. Mekanın cennet olsun Ahmet’im…" ifadelerini kullandı.Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiğini duyurdu. Sanatçı, "Bu akşam gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.