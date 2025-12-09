Yıldız Asyalı şiddet gördü

Bir dönemin en popüler isimlerinden oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.Asyalı, yaşadığı darp olayına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım çağrısında bulundu.Ünlü isim, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından dar edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Asyalı, "Kocam tarafından darbedildim" ifadelerini kullandı.Paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti.