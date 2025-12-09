  • USD: 42,47 - 42,55
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yıldız Asyalı şiddet gördü

Bir dönem Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteriyle tanınan Yıldız Asyalı, evliliğinde yaşadığı şiddeti sosyal medyada açıkça ortaya koydu

Ekleme: 9.12.2025 - 09:13 Güncelleme: 9.12.2025 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin en popüler isimlerinden oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.

YARDIM İSTEDİ

Asyalı, yaşadığı darp olayına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım çağrısında bulundu.

Ünlü isim, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından dar edildiğini söyleyerek, yüzündeki morlukları ve yaraları gösteren fotoğrafları paylaştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Asyalı, "Kocam tarafından darbedildim" ifadelerini kullandı.

Paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

Yıldız Asyalı şiddet gördü

Yıldız Asyalı şiddet gördü

