  • USD: 42,47 - 42,55
  • EURO: 49,50 - 49,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Orhan Gencebay'ın hayatı film oluyor!

Arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay, hayatının filme uyarlanması halinde “şimdiki halimi ben oynayacağım” diyerek dikkat çekti. 50 yıllık eşi Sevim Emre ile galada el ele poz veren usta sanatçı, yeni film projesi üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.

Ekleme: 9.12.2025 - 09:15 Güncelleme: 9.12.2025 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı eşi Sevim Emre katıldıkları Bak Postası Geliyor filminin galasında basın mensuplarıyla sohbet etti.

Son dönemlerin popüler konularından hayatınız film olsa başrolde kim olsun istersiniz sorusu arabesk müziğin usta ismine de yönetildi.

Hali hazırda bir film projesi olduğunu dile getiren Orhan Gencebay soruyu şöyle cevaplandırdı:

Bu halimi ben oynayacağım. Eski halim için ise bakıyoruz. Ben kendim yapmak istiyorum filmi biliyorsunuz. Ama daha henüz netleştirmedik çalışıyoruz.

Orhan Gencebay'ın hayatı film oluyor!

YILLARDIR EL ELE

Öte yandan Gencebay ve Sevim Emre kameralara birlikte poz verdi. Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine geçiş yapmıştı. Sevim Emre, 1974 yılından bu yana usta sanatçı Orhan Gencebay ile beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyor.

Sanat camiasında örnek gösterilen çiftin aşkı doludizgin devam ediyor. 50 yıldır birlikte olan Gencebay ve Emre, mutluluk pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü marka da listede! Bakanlık 3 ürünün daha satışını yasakladı
CHP'li İzmir'de metro skandalı! Metro bu kez raydan çıktı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Siber suçlarla mücadele kapsamında 204 şüpheliyi yakaladık'
Batı basını MİLDEN denizaltısını konuşuyor! Türkiye rakiplerini zora sokacak
Bakan Tunç duyurdu: Ülke genelinde adli emanetlere teftiş başladı
CHP'li Antalya Belediyesi'nde 'kadro' kıyağı! Temizlikçi diye gelip...
Bakan Uraloğlu açıkladı! 'Avrupa'da birinci sıradayız'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sürpriz karar: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren adım hem veliyi hem öğrenciyi mutlu edecek
AK Parti’de yılın son MYK’sı bugün! Kritik başlıklar masada
Ekrem İmamoğlu’ndan hakime tehdit! 'Gerekirse sorgulanırsınız...'
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kimlik uygulaması sona erdi
CHP’de kıyım yılı! Özgür Özel'e ağzını açan soluğu disiplinde alıyor...
Asgari ücret içim zam formülü! Hangi rakamlar ön plana çıkıyor?
6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Murat Sancak Ve Metehan Baltacı Tutuklandı!
Bahis Skandalında 29 Şüpheliye Tutuklama Talebi!
Bakanlık Açıkladı! Suriyeliler...
İstanbul'un Trafik Çilesi Dünyada 1.!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Buca Belediyesi’nde maaş krizi! İşçiler greve çıktı...
Milyonları ilgilendiriyor... Bu telefonlar 2026’ya girerken kapanacak

Milyonları ilgilendiriyor... Bu telefonlar 2026’ya girerken kapanacak

Yağmurlar bollaştırdı! Kilosu 100 liraya kadar düştü

Yağmurlar bollaştırdı! Kilosu 100 liraya kadar düştü

Özel izinle satılıyor! Gören hayrete düşüyor

Özel izinle satılıyor! Gören hayrete düşüyor

Ünlü yönetmen 'Param kalmadı' diyerek satışa çıkardı! 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Ünlü yönetmen 'Param kalmadı' diyerek satışa çıkardı! 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar yandı! Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar yandı! Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı