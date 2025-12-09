Hande Doğandemir doğum gününü kutladı!

Güneşi Beklerken’, ‘Hayatımın Aşkı’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’, ‘Yüzleşme’ ve ‘Taş Kağıt Makas’ gibi dizilerle geniş kitlelere ulaşan Hande Doğandemir’in hayatı merak edilen isimlerin başında geliyor.2024 yılında mimar Emre İzer ile aşk yaşadığı bilinen Hande Doğandemir, ayrılık sonrası tekrar barışma kararı almıştı. Şimdilerde Kıskanmak dizisiyle ekranlarda olan 40 yaşındaki güzel oyuncu, evlilik teklifi aldığını doğrulamıştı.Evlilik tarihi olarak ünlü oyuncu, "Her şey yolunda, hiç saklamadığım çok güzel giden ilişkim var. Tarih belli değil, seneye havalar güzelleşince bakacağız. Tabii çok duygulandım, sade kendi aramızda bir andı." demişti.İLK KARE GELDİ22 Kasım doğumlu Hande Doğandemir hem 40. yaşını kutladı hem de müstakbel eşi Emre İzer ile ilk fotoğraf karesini paylaştı.