Aleyna Tilki artık sarışın değil

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta?', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın', 'Yalan' gibi şarkılarla üne kavuşan şarkıcı Aleyna Tilki, sürpriz imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı. Hayranları ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü olduğu gündem beri sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, ani bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarından vazgeçen ünlü isim, yeni halini Instagram'dan paylaştı.Ünlü şarkıcı, sarı saçlarından vazgeçerek sürpriz bir şekilde imaj değişikliğine gitti.Saçlarını boyatan Aleyna Tilki, son halini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Sarışın görmeye alıştığımız şarkının yeni haline takipçilerinden yorum yağdı.