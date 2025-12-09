  • USD: 42,47 - 42,55
Aleyna Tilki artık sarışın değil

'Sen Olsan Bari', 'Nasılsın Aşkta?', 'Ayrı Gitme', 'Başıma Belasın', 'Yalan' gibi şarkılarla üne kavuşan şarkıcı Aleyna Tilki, sürpriz imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı. Hayranları ünlü şarkıcıyı yorum yağmuruna tuttu.

Ünlü olduğu gündem beri sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, ani bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarından vazgeçen ünlü isim, yeni halini Instagram'dan paylaştı.

YENİ ALEYNA ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı, sarı saçlarından vazgeçerek sürpriz bir şekilde imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını boyatan Aleyna Tilki, son halini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Sarışın görmeye alıştığımız şarkının yeni haline takipçilerinden yorum yağdı.

Milyonları ilgilendiriyor... Bu telefonlar 2026’ya girerken kapanacak

Yağmurlar bollaştırdı! Kilosu 100 liraya kadar düştü

Özel izinle satılıyor! Gören hayrete düşüyor

Ünlü yönetmen 'Param kalmadı' diyerek satışa çıkardı! 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar yandı! Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

