Blok3'ten sevenlerini korkutan paylaşım

2025’in en çok dinlenen ismi olan rapçi Hakan Aydın, diğer adıyla Blok3, sosyal medya hesabından herkesi telaşlandıran bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 8.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 8.12.2025 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Ünlü rapçilerden Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, biletleri günler öncesinden tükenen konserleriyle ilgili Instagram hesabından bir duyuru yaptı.

Konser maratonuyla neredeyse tüm Türkiye'yi gezen ünlü rapçi, Instagram'dan yayınladığı son mesajla sevenlerini üzdü. Sağlık sorunları olduğunu belirten Blok3, bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

SAĞLIK PROBLEMLERİ

Blok3, paylaşımında ''Son anda gerçekleşen sağlık problemlerimden dolayı hem bugün yapılacak olan hem de Türkiye'deki sahneleri geçici süreliğine erteliyorum. Yeni tarihlerden sizi haberdar edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

Müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Hakan Aydın, İrem Haznedar ile yaşadığı aşkla magazindeki yerini almıştı.

ÇAKAL VE ATİ'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıkladı.

Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" sözleriyle bir süre platformdan uzak duracağını ima etti.
