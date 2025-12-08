  • USD: 42,47 - 42,55
  • EURO: 49,50 - 49,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bella Hadid'den Filistin'e destek sürüyor

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid, kefiye elbiseli pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 8.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 8.12.2025 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
En çok kazanan ve konuşulan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, estetik cerrah Dr. Julian De Silva'nın altın oranı kullanarak yaptığı matematiksel hesaplamalar sonucunda dünyanın en güzel kadını ilan edilmişti.

TEDAVİ GÖRÜYOR

Modellikten uzaklaşan ünlü ismin, Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Yaşadığı yeri değiştiren kasaba hayatını benimseyen Bella Hadid, mesleğini de bırakmış ve '10 yıl modellik yaptıktan sonra, uzun vadede bana geri dönüşü olmayan bir şeye çok fazla enerji, sevgi ve çaba harcadığımı fark ettim.' demişti.

KEFİYELİ ELBİSE

Son olarak Instagram hesabından paylaşım yapan ismin kefiyeli elbisesiyle verdiği poz gündem oldu.

Ünlü model. geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'nde de kefiye elbise giymişti.

Bella Hadid'den Filistin'e destek sürüyor

Bella Hadid'den Filistin'e destek sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Buca Belediyesi’nde maaş krizi! İşçiler greve çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye halkının Hürriyet Günü'nü kutladı! 8 Aralık Devrimi'nin 1'inci yılını yürekten tebrik ediyorum'
Kartalkaya'daki yangın faciasında gerekçeli karar açıklandı! 'Altın zaman' misafirleri kurtarmak için kullanılmadı
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davasında flaş gelişme...
2026 Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Maaş artışı için iki güçlü senaryo masada! İşte detaylar…
Mevduat faizleri yüzde 40'ın üzerinde! Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi?
Otizmli öğrencilere sınıfta akıl almaz muamele: Bakanlık harekete geçti
2025 Almanak operasyonu! 8 milyarlık dolandırıcılık ağı çökertildi!
İzmir Büyükşehir işçilerinden çıplak ayaklı eylem! 'Artık yeter, hakkımız olanı istiyoruz'
İşte TOGG T10X ve T10F'in gerçek yerlilik oranı! Bakanlık resmen açıkladı
CHP’li belediyeden skandal icraat! Hayvanlara yer var depremzedeye yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump yakınlaşması panikletti! İsrail'de Türk askeri endişesi artıyor
İstanbul'da narkotik operasyonunda çatışma! Bir polis memuru şehit oldu
Suriye'de zafer kutlanıyor! Ahmed Şara sabah namazını Emevi Camii'nde kıldı
Rusya yanlışlıkla kendi şehrini vurdu! Ölü ve yaralılar var
Yeni A takımı CHP'yi karıştırdı! Genel merkezle iç muhalefet arasındaki düello kızıştı
Dışişleri'nden 8 Aralık mesajı! 'Suriye'yi en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz'
Hatay'dan Bakan Kurum'a Teşekkür!
Bakan Uraloğlu Açıkladı! Yeni Dönem...
Milyonları ilgilendiriyor... Bu telefonlar 2026’ya girerken kapanacak

Milyonları ilgilendiriyor... Bu telefonlar 2026’ya girerken kapanacak

Yağmurlar bollaştırdı! Kilosu 100 liraya kadar düştü

Yağmurlar bollaştırdı! Kilosu 100 liraya kadar düştü

Özel izinle satılıyor! Gören hayrete düşüyor

Özel izinle satılıyor! Gören hayrete düşüyor

Ünlü yönetmen 'Param kalmadı' diyerek satışa çıkardı! 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Ünlü yönetmen 'Param kalmadı' diyerek satışa çıkardı! 11 dakikada rekor fiyata satıldı

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar yandı! Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

Elektrik faturasında bu limiti aşanlar yandı! Değiştirmeyene ağır ceza uygulanacak

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı