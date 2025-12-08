5 bin liralık kiraz aldı!

Yalan Dünya, Vuslat, Tehlikeli Karım gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanınan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan aldığı kirazın fiyatı karşısında yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.Ödediği paranın yüksekliğiyle şoke olduğunu söyleyen oyuncu, gündem olmayı başardı."Buna 5 bin lira ödedim. Çekirdeğini bile atamam artık. Ekilmez de bu, buna cenaze lazım" sözleriyle takipçilerini güldüren Vuslateri, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı: "Eşimle birlikte manava gittik. Orada çok sevdiğimiz bir abimiz, sohbet ettik, dedi ki; ‘Acayip bir kiraz var.’ Biz de ‘Tamam, kiraz da ver’ dedik. Tattık sonraki kirazı, beğendik de.Alalım bunu dedik. Levent arabaya gitti, ben ödemeyi yapıyorum… 5 bin TL, kiraz! Sen mi büyüksün ben mi diye aldım. Bu kirazın çekirdeğini çöpe atamam, artık bu ekilmez de… Buna cenaze lazım!"