  • USD: 42,36 - 42,44
  • EURO: 49,37 - 49,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

O Oyuncular Kuruluş Orhan'da!

atv'nin yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna Emre Kızılırmak ve Merve Çandar dahil oldu.

Ekleme: 7.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 7.12.2025 - 12:26 / Editör: Ozge Selin
Emre Kızılırmak kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector'a hayat verirken;

Merve Çandar ise kutsal mabetin masum yüzlü tehlikesi ve Nilüfer Hatun'un kardeşi Dafne karakterini canlandıracak.

O Oyuncular Kuruluş Orhan'da!

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk altı bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.









Hatay'dan Bakan Kurum'a Teşekkür!
Bakan Uraloğlu Açıkladı! Yeni Dönem...
Türkiye Korkusundan İsrail'e Sarıldılar!
TBMM'de Bütçe Mesaisi!
CHP'de Çift Başlı Dönem!
'CHP Genel Merkezi 200 Bin Euro İstiyor!'
İBB Vurgunu Sayıştay Raporunda!
Kesik baş her yerde aranıyor! Cesedi yanmış aracın yanında bulunmuştu
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu! Evinde olan baksın
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda ölü var
İsrail basını endişeli! Türkiye F-35’e çok yakın
Komisyon tarihi rapor için düğmeye bastı! Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Bakan Tunç'tan Bahis Operasyonuna İlişkin Açıklama!
Türkiye ABD-Avrupa pazarında kilit oyuncu! Ankara'nın enerji hamleleri İsrail'i sınırladı
Bakan Kurum açıkladı! Yıl bitmeden 453 bin konuttan fazlasını teslim edeceğiz
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kırık Tüneli dağlara mühendislik imzası atıyor
Asgari Ücrette Gözler 12 Aralık'ta!
Başkentte 9 ilçeyi etkileyen kesintiler krize dönüştü! Yıl 2025 ama suyumuz yok...
BAKAN ERSOY: “BİNLERCE YILLIK YEREL LEZZETLERİMİZİN VE MUTFAK SANATIMIZIN DÜNYA ÇAPINDA TAKDİR GÖRMESİ GURUR VERİCİ”
Meteoroloji Duyurdu! Yağmur Geliyor...

Meteoroloji Duyurdu! Yağmur Geliyor...

O İşletim Sistemi Üzdü!

O İşletim Sistemi Üzdü!

Netflix'den Açıklama!

Netflix'den Açıklama!

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Cloudflare Çöktü!

Cloudflare Çöktü!