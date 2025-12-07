O Oyuncular Kuruluş Orhan'da!

atv'nin yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna Emre Kızılırmak ve Merve Çandar dahil oldu.