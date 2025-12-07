  • USD: 42,36 - 42,44
Hülya Avşar'dan İlk Açıklama!

Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülendi. Gazetecileri görünce gülümseyerek selam veren Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu hakkında konuştu.

Ekleme: 7.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 7.12.2025 - 12:24
Ünlü isim, 'Başarabilmişim ya, güzel bir evlat yetiştirmişim. Allah bana torunlarımı da görmeyi nasip etsin. Her ortamda nasıl davranması gerektiğini bilen bir evlat yetiştirdim. Üç yıldır bir yerlerde yakalanıyorlar onlar da. Bu aralar evlilik meselesi çok çıkıyor haberlere. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Kendileri çok iyi bilir ne zaman olacağını. Kaya (Çilingiroğlu) da çok mutlu olur' ifadelerini kullandı.

'Anneanne olmaya hazır mısınız?' sorusuna ise Avşar, 'Ben hazırım, inşallah torunlarımızı da görürüz. Anneanne olmaya hazırım. Her şey sıralı olsun hayatta. Evlenirse ve çocukları olursa bunu sonuna kadar sahipleniriz' şeklinde yanıt verdi.

3 YILDIR BİRLİKTELER!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'yla evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, 3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Hülya Avşar'dan İlk Açıklama!

İLİŞKİLERİNİ GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYORLAR

Mürsel Kaya ve Zehra Çilingiroğlu, mutlu birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

ÜNLÜ ÇİFTİN EVLENECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Son olarak çiftle ilgili şaşırtıcı bir iddia gelmişti. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan çiftin yakın zamanda evleneceği konuşuluyor.

İDDİALARI KUVVETLENDİREN HAMLE!

İkili, geçtiğimiz aylarda İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin doğum gününde birlikte görüntülenmişti. Çiftin davetlere el ele katılması ilişkilerinin evliliğe gittiğini düşündürtmüştü.



