Demet Özdemir Katar'da

Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisinde Nisan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Demet Özdemir, oyunculuk performansı kadar paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.Yayınladığı karelerle beğeni toplayan güzel oyuncunun Instagram'da 17,1 milyon takipçisi bulunuyor. 33 yaşındaki Özdemir, ablası Derya Özdemir ile birlikte Katar'a tatile gitti.Abla-kardeş, tatilden çekildikleri yeni kareleri Instagram'dan peş peşe paylaştı. Özdemir kardeşlerin fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.