  • USD: 42,36 - 42,44
  • EURO: 49,37 - 49,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buse Terim aşkını ilan etti

Geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi iki kızının babası Volkan Bahçekapılı'dan boşanan Buse Terim, yeni bir aşka yelken açtı.

Ekleme: 6.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 6.12.2025 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Türk futbolunun usta isimlerinden ünlü teknik direktör Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Terim, adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisiyle ilk karesini paylaştı.

Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Boşandıktan sonra uzun süredir kalbi boş olan 35 yaşındaki Buse Terim, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak yeni aşkını resmen ilan etti.

SEVGİLİSİNİ GİZLİYOR

Terim'in adını sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Buse Terim'in paylaştığı karede erkek arkadaşının sosyal medya hesabını etiketlememesi ise dikkat çekti.

Buse Terim aşkını ilan etti

Buse Terim aşkını ilan etti
Hatay'dan Bakan Kurum'a Teşekkür!
Bakan Uraloğlu Açıkladı! Yeni Dönem...
Türkiye Korkusundan İsrail'e Sarıldılar!
TBMM'de Bütçe Mesaisi!
CHP'de Çift Başlı Dönem!
'CHP Genel Merkezi 200 Bin Euro İstiyor!'
İBB Vurgunu Sayıştay Raporunda!
Kesik baş her yerde aranıyor! Cesedi yanmış aracın yanında bulunmuştu
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu! Evinde olan baksın
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda ölü var
İsrail basını endişeli! Türkiye F-35’e çok yakın
Komisyon tarihi rapor için düğmeye bastı! Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Bakan Tunç'tan Bahis Operasyonuna İlişkin Açıklama!
Türkiye ABD-Avrupa pazarında kilit oyuncu! Ankara'nın enerji hamleleri İsrail'i sınırladı
Bakan Kurum açıkladı! Yıl bitmeden 453 bin konuttan fazlasını teslim edeceğiz
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kırık Tüneli dağlara mühendislik imzası atıyor
Asgari Ücrette Gözler 12 Aralık'ta!
Başkentte 9 ilçeyi etkileyen kesintiler krize dönüştü! Yıl 2025 ama suyumuz yok...
BAKAN ERSOY: “BİNLERCE YILLIK YEREL LEZZETLERİMİZİN VE MUTFAK SANATIMIZIN DÜNYA ÇAPINDA TAKDİR GÖRMESİ GURUR VERİCİ”
Meteoroloji Duyurdu! Yağmur Geliyor...

Meteoroloji Duyurdu! Yağmur Geliyor...

O İşletim Sistemi Üzdü!

O İşletim Sistemi Üzdü!

Netflix'den Açıklama!

Netflix'den Açıklama!

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Cloudflare Çöktü!

Cloudflare Çöktü!