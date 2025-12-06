Buse Terim aşkını ilan etti

Türk futbolunun usta isimlerinden ünlü teknik direktör Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, eşi Volkan Bahçekapılı'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Terim, adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisiyle ilk karesini paylaştı.Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.Boşandıktan sonra uzun süredir kalbi boş olan 35 yaşındaki Buse Terim, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaparak yeni aşkını resmen ilan etti.Terim'in adını sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Buse Terim'in paylaştığı karede erkek arkadaşının sosyal medya hesabını etiketlememesi ise dikkat çekti.