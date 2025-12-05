  • USD: 42,36 - 42,44
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü Oyuncunun Evi Yandı!

Oyuncu Yunus Günçe ile eşi Işık Selin Kuyumcu, dün akşam saatlerinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle büyük bir tehlikeyi son anda atlattı. Kısa sürede büyüme riski taşıyan alevlere ilk müdahaleyi çift kendi imkânlarıyla yaptı. Ardından bölgeye ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekleme: 5.12.2025 - 10:23 Güncelleme: 5.12.2025 - 10:27
Yaşanan talihsiz olayı sosyal medya hesabından anlatan Günçe, günün tamamen başka planlarla başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Sabah saatlerinden beri evde temizlikle uğraşıyorduk. Akşam olduğunda ise evde birden yangın çıktı. Duruma hemen müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi çok hızlı bir şekilde yanımızdaydı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar çabaladı.'

Ünlü Oyuncunun Evi Yandı!

'BİZDE KÖPEKLERİMİZDE İYİYİZ'

Yangının ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken ünlü oyuncu, yaşadıkları korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

'Gerçekten büyük bir tehlike atlattık. Biz de köpeklerimiz de iyiyiz. Yangının ne kadar ürkütücü olduğunu birebir deneyimledik. Bir daha böyle bir şey yaşamamayı, kimsenin de yaşamamasını dileriz.'

Yangının çıkış nedenine dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası evde hasar tespiti ve temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Meteoroloji Duyurdu! Yağmur Geliyor...

O İşletim Sistemi Üzdü!

Netflix'den Açıklama!

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Cloudflare Çöktü!

