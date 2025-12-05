Ünlü Oyuncunun Evi Yandı!

Yaşanan talihsiz olayı sosyal medya hesabından anlatan Günçe, günün tamamen başka planlarla başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:'Sabah saatlerinden beri evde temizlikle uğraşıyorduk. Akşam olduğunda ise evde birden yangın çıktı. Duruma hemen müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi çok hızlı bir şekilde yanımızdaydı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Komşularımız da en az bizim kadar çabaladı.'Yangının ciddi boyutlara ulaşabileceğine dikkat çeken ünlü oyuncu, yaşadıkları korkuyu şu sözlerle dile getirdi:'Gerçekten büyük bir tehlike atlattık. Biz de köpeklerimiz de iyiyiz. Yangının ne kadar ürkütücü olduğunu birebir deneyimledik. Bir daha böyle bir şey yaşamamayı, kimsenin de yaşamamasını dileriz.'Yangının çıkış nedenine dair henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası evde hasar tespiti ve temizlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.