Menajerinden yeni açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, bir açıklama yaparak sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Ekleme: 5.12.2025 - 09:04 Güncelleme: 5.12.2025 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki evinde fenalaşan ve kalbi duran ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde tekrar hayata döndürülerek bir hastaneye kaldırılmıştı.

20 DAKİKA KALBİ DURDU

Kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili kaç gündür sevenleri güzel haber bekliyor.

MENAJERDEN YENİ AÇIKLAMA

Yaklaşık 50 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten yeni bir haber geldi.

Ünlü şarkıcının menajeri Mert Siliv, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi:

'Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı'

Menajerinden yeni açıklama geldi
Meteoroloji Duyurdu! Yağmur Geliyor...

O İşletim Sistemi Üzdü!

Netflix'den Açıklama!

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Cloudflare Çöktü!

