Menajerinden yeni açıklama geldi

İstanbul'daki evinde fenalaşan ve kalbi duran ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde tekrar hayata döndürülerek bir hastaneye kaldırılmıştı.Kalbinin yaklaşık 20 dakika boyunca durduğu belirtilen ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili kaç gündür sevenleri güzel haber bekliyor.Yaklaşık 50 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek'ten yeni bir haber geldi.Ünlü şarkıcının menajeri Mert Siliv, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi:'Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı'