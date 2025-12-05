  • USD: 42,36 - 42,44
  • EURO: 49,37 - 49,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azerbaycan Eurovision'a Katılıyor Mu?

Eurovision 2026 öncesi İsrail krizi büyüdü. EBU, İspanya'nın "İsrail yarışmadan çıkarılsın" talebini oylamadan reddetti. Bunun üzerine İrlanda, Belçika, İspanya, İzlanda, Hollanda ve Slovenya yarışmayı boykot etme kararı aldı. Azerbaycan ise "Siyasete karışmıyoruz" diyerek yarışmaya katılacak.

Ekleme: 5.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 5.12.2025 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesi İsrail tartışması büyüyor. İspanya'nın İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebi reddedilirken, aralarında İrlanda ve Belçika'nın da bulunduğu birçok ülke boykot kararı aldı. Bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği merak edilen Azerbaycan ise son dakika bir değişiklik olmazsa yarışmayacak katılacak.

OYLAMA YAPILMADAN KARAR VERİLDİ

2026'da Avusturya'nın başkenti Viyanada yapılacak Eurovision yarışması için İsrail'e yönelik itirazlar Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) gündeme geldi. İspanya, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bu yılki oylamaya müdahale ettiği iddiasıyla yarışmadan çıkarılmasını talep etti. Bu başvurunun oylanması beklenirken, EBU gizli oylama taleplerini reddetti ve hiçbir oylama yapmadan İsrail'in yarışmaya katılacağını açıkladı. Bu karar Eurovision camiasında büyük tepkiye yol açtı.

Azerbaycan Eurovision'a Katılıyor Mu?

ARDI ARDINA BOYKOT KARARLARI

EBU'nun açıklamasının ardından bazı ülkeler yarışmadan çekilme kararı aldı. Eurovision'a katılmama veya yayınlamama kararı alan ülkeler şunlar oldu:

İrlanda
Belçika
İspanya
İzlanda
Hollanda
Slovenya
Bazı ülkelerin de yarışmacı göndermemeyi değerlendirdiği bildirildi. İspanya ve Hollanda, daha önce de İsrail'in yarışmadan çıkarılması gerektiğini, aksi halde çekileceklerini açıklamıştı.

AZERBAYCAN KATILACAK

Tutumu merak edilen ülkelerin başında gelen Azerbaycan ise son dakika bir değişiklik olmaz ise yarışmaya katılacak. Azerbaycan heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, daha önce yaptığı açıklamada 'Bizim katılımımız hiçbir ülkenin katılıp katılmamasına bağlı değil. Siyasete karışmıyoruz' sözleriyle Viyana'daki organizasyonda yer alacaklarını belirtmişti. Azerbaycan, 2025'te İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermiş, bu karar özellikle Türkiye'de tepki çekmişti.

Azerbaycan Eurovision'a Katılıyor Mu?

İSRAİL GEÇEN YIL İKİNCİ OLMUŞTU

İsrail'in 2025 temsilcisi Yuval Raphael, 'New Day Will Rise' adlı şarkıyla toplam 357 puan alarak yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Sahnede Filistin bayrağı açan seyirciler protesto edilirken, iki izleyici sahneye atlamaya çalışmış, güvenlik ekiplerince durdurulmuştu.


Hatay'dan Bakan Kurum'a Teşekkür!
Bakan Uraloğlu Açıkladı! Yeni Dönem...
Türkiye Korkusundan İsrail'e Sarıldılar!
TBMM'de Bütçe Mesaisi!
CHP'de Çift Başlı Dönem!
'CHP Genel Merkezi 200 Bin Euro İstiyor!'
İBB Vurgunu Sayıştay Raporunda!
Kesik baş her yerde aranıyor! Cesedi yanmış aracın yanında bulunmuştu
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu! Evinde olan baksın
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda ölü var
İsrail basını endişeli! Türkiye F-35’e çok yakın
Komisyon tarihi rapor için düğmeye bastı! Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
Bakan Tunç'tan Bahis Operasyonuna İlişkin Açıklama!
Türkiye ABD-Avrupa pazarında kilit oyuncu! Ankara'nın enerji hamleleri İsrail'i sınırladı
Bakan Kurum açıkladı! Yıl bitmeden 453 bin konuttan fazlasını teslim edeceğiz
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kırık Tüneli dağlara mühendislik imzası atıyor
Asgari Ücrette Gözler 12 Aralık'ta!
Başkentte 9 ilçeyi etkileyen kesintiler krize dönüştü! Yıl 2025 ama suyumuz yok...
BAKAN ERSOY: “BİNLERCE YILLIK YEREL LEZZETLERİMİZİN VE MUTFAK SANATIMIZIN DÜNYA ÇAPINDA TAKDİR GÖRMESİ GURUR VERİCİ”
Meteoroloji Duyurdu! Yağmur Geliyor...

Meteoroloji Duyurdu! Yağmur Geliyor...

O İşletim Sistemi Üzdü!

O İşletim Sistemi Üzdü!

Netflix'den Açıklama!

Netflix'den Açıklama!

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

Herkes Kendi Memleketinde Yaşasaydı Ne Olurdu?

Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Instagram'dan şok kısıtlama! Gönderilerinize eklemeyeceksiniz...

Cloudflare Çöktü!

Cloudflare Çöktü!