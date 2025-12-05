Azerbaycan Eurovision'a Katılıyor Mu?

Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması öncesi İsrail tartışması büyüyor. İspanya'nın İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebi reddedilirken, aralarında İrlanda ve Belçika'nın da bulunduğu birçok ülke boykot kararı aldı. Bu konuda nasıl bir tavır sergileyeceği merak edilen Azerbaycan ise son dakika bir değişiklik olmazsa yarışmayacak katılacak.2026'da Avusturya'nın başkenti Viyanada yapılacak Eurovision yarışması için İsrail'e yönelik itirazlar Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) gündeme geldi. İspanya, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bu yılki oylamaya müdahale ettiği iddiasıyla yarışmadan çıkarılmasını talep etti. Bu başvurunun oylanması beklenirken, EBU gizli oylama taleplerini reddetti ve hiçbir oylama yapmadan İsrail'in yarışmaya katılacağını açıkladı. Bu karar Eurovision camiasında büyük tepkiye yol açtı.EBU'nun açıklamasının ardından bazı ülkeler yarışmadan çekilme kararı aldı. Eurovision'a katılmama veya yayınlamama kararı alan ülkeler şunlar oldu:İrlandaBelçikaİspanyaİzlandaHollandaSlovenyaBazı ülkelerin de yarışmacı göndermemeyi değerlendirdiği bildirildi. İspanya ve Hollanda, daha önce de İsrail'in yarışmadan çıkarılması gerektiğini, aksi halde çekileceklerini açıklamıştı.Tutumu merak edilen ülkelerin başında gelen Azerbaycan ise son dakika bir değişiklik olmaz ise yarışmaya katılacak. Azerbaycan heyetinin medya sorumlusu Turab Teymurov, daha önce yaptığı açıklamada 'Bizim katılımımız hiçbir ülkenin katılıp katılmamasına bağlı değil. Siyasete karışmıyoruz' sözleriyle Viyana'daki organizasyonda yer alacaklarını belirtmişti. Azerbaycan, 2025'te İsrail'e jüri oylamasında 12 puan vermiş, bu karar özellikle Türkiye'de tepki çekmişti.İsrail'in 2025 temsilcisi Yuval Raphael, 'New Day Will Rise' adlı şarkıyla toplam 357 puan alarak yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Sahnede Filistin bayrağı açan seyirciler protesto edilirken, iki izleyici sahneye atlamaya çalışmış, güvenlik ekiplerince durdurulmuştu.