Ünlü isim anne olmanın heyecanını yaşıyor!

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adını duyuran Beste Kökdemir, uzun süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu. Mayıs ayında evlenme teklifi alan ve Çatak'a 'Evet' yanıtını veren diyen Kökdemir, 4 Temmuz'da nikah masasına oturdu.Beste Kökdemir, düğünde hamile olduğunu duyurmuş ve erkek bebek beklediklerini belirtmişti.Hamilelik süresince sık sık paylaşım yapan güzel isim geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına aldı. Ünlü çift oğullarına 'Güneş' ismini verdi.İLK KARE GELDİOğluyla bu kez ilk fotoğraf karesini paylaşan güzel isim, 'Güneş'in annesi olduğundan dolayı gururlu' ifadelerine yer verdi.