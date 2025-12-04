Nebahat Çehre'den estetik açıklaması...

Nebahat Çehre önceki gün katıldığı etkinlikte üzerindeki pantolonun 20 senelik olduğunu söyleyen sanatçı, “Aldığım şey uzun ömürlü oluyor. İyi kıyafetler alıyorum, fazla değişmiyorum. Bunu 20 sene daha giyerim. 15 yıllık kazaklarım var. Kalıcı ürünler almayı severim” sözleri ile dikkatleri üzerine çekmişti.ESTETİK SORUSUNA CEVAPEstetiği olmadığını belirten Çehre, “Yüz hatlarım bayağı çizgili. Bunları dolgu ile yok edebileceğim söylendi. Cildimden ve çehremden ödün vermek istemiyorum. Yaşımı yaşıyorum. Keşke yapmasın dediğim oyuncular var ama bunu söylemeye hakkım yok” dedi.