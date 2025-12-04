  • USD: 42,37 - 42,45
Emrah'tan Elyesa paylaşımı

'Küçük Emrah' olarak bilinen şarkıcı ve oyuncu Emrah Erdoğan, gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı.

4.12.2025
Çocuk yaşta rol aldığı filmlerle hafızalara "Küçük Emrah" olarak kazınan Emrah Erdoğan, yıllar içinde hem müzikte hem de oyunculukta adından söz ettirmeyi başarıyor.

Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmişti, Bu evlilikten iki çocukları bulunan çift, anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı almıştı.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isim, yeni bir paylaşım yaptı. Çocuklarının üzerine titreyen başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı.

"CANIM OĞLUM"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine şu notu düştü: "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun."

AYNI TAYFUN

Elyesa, babasının daha önceki ilişkisinden dünyaya gelen ama hiç görüşmediği 35 yaşındaki oğlu Tayfun'a benzetildi.

