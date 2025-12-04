Emrah'tan Elyesa paylaşımı

Çocuk yaşta rol aldığı filmlerle hafızalara "Küçük Emrah" olarak kazınan Emrah Erdoğan, yıllar içinde hem müzikte hem de oyunculukta adından söz ettirmeyi başarıyor.Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmişti, Bu evlilikten iki çocukları bulunan çift, anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı almıştı.Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isim, yeni bir paylaşım yaptı. Çocuklarının üzerine titreyen başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı.Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine şu notu düştü: "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun."Elyesa, babasının daha önceki ilişkisinden dünyaya gelen ama hiç görüşmediği 35 yaşındaki oğlu Tayfun'a benzetildi.