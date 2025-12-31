Sevilen Dizi Ne Zaman Başlıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni sezonu bir türlü başlamadı. Dizinin takipçileri 'İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken 3. sezon tanıtımı yayınlandı. Fenomen diziden 4 ismin ayrıldığı da öğrenildi.

Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken yeni bölümler bir türlü başlamadı.Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti ise tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu.15 Mayıs'ta ekrana gelen 44. bölümüyle 2. sezonunu kapatan dizi, ekibin Netflix'te ekrana gelecek 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 ay sonra ekrana dönecek.Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizide zaman atlamasının olmayacağı, hikâyenin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilerleyen bölümlerde 2 yeni karakterin katılacağı diziden Aytek Şayan ve Ülkü Hilal Çiftçi'nin ardından 4 ayrılık daha yaşanacak.Piraye'nin (Selma Ergeç) kardeşi Tayfun'u oynayan Özgün Çoban, Aleyna'ya hayat veren Gözde Gürkan, Cenk'i oynayan Bekir Aksoy ve Sibel'e hayat veren Begüm Atak 3. Sezon bölümlerinde yer almayacak.İnci Taneleri yeni sezon tanıtımında Dilber yeniden sahneye çıkıyor. “İşte Dilber halimiz. Ya oynayacaz. Ya oynatacaz” sözü ile yine fırtınalar eseceğinin sinyali veriliyor.