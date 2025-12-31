  • USD: 42,86 - 42,94
  • EURO: 50,45 - 50,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevilen Dizi Ne Zaman Başlıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nin yeni sezonu bir türlü başlamadı. Dizinin takipçileri 'İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken 3. sezon tanıtımı yayınlandı. Fenomen diziden 4 ismin ayrıldığı da öğrenildi.

Ekleme: 31.12.2025 - 08:49 Güncelleme: 31.12.2025 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Kanal D'nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenirken yeni bölümler bir türlü başlamadı.

Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti ise tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu.

15 Mayıs'ta ekrana gelen 44. bölümüyle 2. sezonunu kapatan dizi, ekibin Netflix'te ekrana gelecek 8 bölümlük “Organize İşler Karun Hazinesi” dizisinin çekimleri nedeniyle yaklaşık 8 ay sonra ekrana dönecek.

Sevilen Dizi Ne Zaman Başlıyor?

Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu dizide zaman atlamasının olmayacağı, hikâyenin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

4 İSİM BİRDEN VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilerleyen bölümlerde 2 yeni karakterin katılacağı diziden Aytek Şayan ve Ülkü Hilal Çiftçi'nin ardından 4 ayrılık daha yaşanacak.

Piraye'nin (Selma Ergeç) kardeşi Tayfun'u oynayan Özgün Çoban, Aleyna'ya hayat veren Gözde Gürkan, Cenk'i oynayan Bekir Aksoy ve Sibel'e hayat veren Begüm Atak 3. Sezon bölümlerinde yer almayacak.

İnci Taneleri yeni sezon tanıtımında Dilber yeniden sahneye çıkıyor. “İşte Dilber halimiz. Ya oynayacaz. Ya oynatacaz” sözü ile yine fırtınalar eseceğinin sinyali veriliyor.


Bakan Yerlikaya açıkladı! 25 ilde eş zamanlı operasyon
CHP'de istifa dalgası! CHP'den istifa eden 150 kişi AK Parti'ye geçti
Anayasa Mahkemesi O Uygulamayı İptal Etti!
Gazze'de kan durmuyor! : İsrail, Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor
Mavi Vatan'da güç artıyor! Yıldırım ve Çağrı Bey göreve hazır
DEAŞ'TAN Sinsi Tuzak! Dijital Ortam...
Filistin İçin Galata'ya!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlere tutuklama talebi
Başsavcılıktan yalan haberlere soruşturma...
Şeyma Subaşı gözaltına alındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! ‘Kütüphane’nin işletmecisi dahil 17 şüpheli adliyede
Rusya ' Tutumumuz Sertleşecek '
Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında yeni perde! Savcılığa ifadeye getirildi
Abdulkadir Uraloğlu Duyurdu! Tünel İçin Tarih...
İlçede kriz başkan tatilde! Buca grevle sarsılırken Başkan Duman Tayland’da
CHP'li Belediyede Kriz Başkanda Keyif Var!
Başımız sağ olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerinin ailelerine başsağlığı
CHP’li belediyelerde bitmeyen skandal! Döşemealtı Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu
Meteoroloji Uyardı! Sağanak...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak...

iPhone ve iPad kullanıcılarına siber saldırı! Apple'dan 'Hemen yükleyin' uyarısı!

iPhone ve iPad kullanıcılarına siber saldırı! Apple'dan 'Hemen yükleyin' uyarısı!

Şarj Derdine Son! En İyiler...

Şarj Derdine Son! En İyiler...

Tuval Görünümlü Televizyon! Sanat Eseri...

Tuval Görünümlü Televizyon! Sanat Eseri...

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

Bu telefonlar 2026’da WhatsApp’a veda ediyor! İşte uygulamanın açılmaya telefonlar listesi

Google Fotoğraflar televizyonlara geliyor! İşte güncelleme tarihi

Google Fotoğraflar televizyonlara geliyor! İşte güncelleme tarihi