Yeni yıla eski aşkıyla girecek

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ikinci ayağı kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunan Danla Bilic, saç, kan ve idrar örneğini verdikten sonra serbest bırakılmıştı.Danla Bilic, Influencer olan en yakın arkadaşı Ala Tokel, kendinden yaşça küçük futbolcu Bertuğ Yıldırım ile ilişkiye başladıktan sonra Bertuğ Yıldırım'ın yakın arkadaşı Doğan Alemdar'la birlikte olmaya başlamıştı.Danla'nın kendisinden 10 yaş küçük, 21 yaşındaki Doğan Alemdar'la aşk yaşaması gündem olmuştu.Yaklaşık 1.5 sene aşk yeniden kıvılcımlandı. Bilic'in eski sevgilisi Doğan Alemdar ile barıştığı ve hatta ikilinin yeni yıl tatili için birlikte Floransa'da olduğu öne sürüldü.