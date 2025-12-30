Ünlü fenomen veda mektubu yayınladı!

Sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Anda Damisa, sahne adıyla LazyWrita, 29 Aralık’ta Instagram hesabından yayımladığı duygusal paylaşımda kendi ölümünü duyurdu.Damisa, mesajında yaşamının dolu dolu geçtiğini belirterek takipçilerine veda etti ve son dönemlerde yaşadığı zihinsel zorluklara değindi."BENİM İÇİN AĞLAMA"LazyWrita, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Lütfen benim için ağlama… Tam ve maceralı bir hayat yaşadım; beni tanıyanlar buna tanıklık edebilir. Artık devam edecek enerjim kalmadı. Şimdi mutluyum, yüklerimden arınmış durumdayım ve ÖZGÜRÜM!!! Pişmanlıklarım sadece şunlar: Stranger Things’in yeni bölümlerini izleyememek ve bir zamanlar şansım varken hayatımın aşkıyla evlenememiş olmak; o da yoluna devam etti. Bunu okuyor. Lütfen ağlama ve yaşadığımız her şeye rağmen kendine hiçbir suç yükleme. En mutlu ve en zor günlerimde başıma gelen en güzel şey sendin. Yaşamanı, sevmeni, gülmeni, çocuklar yapmanı ve mutlu olmanı istiyorum!""HEPİNİZİ SEVİYORUM"Fenomen isim açıklamalarına şu sözlerle devam etti:"Evet! Bunlar çektiğim son güzel fotoğraflardan bazıları. Hepsini biriktirmek hoş olmaz mıydı? Sizi seviyorum Nene, Mary, Israel, Wadi, Roy. Sizi defalarca, defalarca yeniden ailem olarak seçerdim. Hayat yolculuğumu daha iyi hâle getirdiniz. Tüm platformlardaki sosyal medya hesaplarımı sildim. Sadece bu kaldı ve bu mesajı arkadaşlarımın ve sevdiklerimin görmesi önemliydi; yanlış bir anlatı oluşmasın ve iyi olduğumu, daha iyi bir yerde olduğumu bilsinler diye. Hepinizi seviyorum. Öpücükler. Huzurla dinlen, Anda.""BAZI DERSLER ÇOK AĞIR GELDİ"Ölümünden önceki aylarda da fenomen isim, ruh sağlığı ve sosyal medyadan uzaklaşma kararı hakkında açıkça konuşmuştu. "Ekim ayı beni zihinsel, duygusal ve beklemediğim şekillerde gerçekten zorladı, bazı günler çok ağır geçti ve bazı dersler çok ağır geldi, ama pes etmeden devam ettim. Sabır, disiplin ve hayat sizi sınadığında ortaya çıkan türden bir güç öğrendim." demişti.