Tuluğ Çizgen bakımevinde

Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındıktan sonra Ruhsar'da canlandırdığı "Gözüm Abla" karakteriyle de adından söz ettiren Tuluğ Çizgen'den gelen haber, sevenlerini üzdü.77 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.Usta oyuncu, Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdürüyor.Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Çizgen, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.