Selma Konak'ı yıkan ölüm haberi!

31 Mart 2025’te konser için bulunduğu KKTC'de sahnede fenalaşan usta sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 58 yaşında hayatını kaybeden Konak’ın ani ölümü, sanat camiasında ve sevenlerini yasa boğmuştu.ANNESİ HAYATINI KAYBETTİEşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Selma Konak, aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Bir yılda ikinci büyük acı yaşayan Konak'ın annesi Nahide Kara hayatını kaybetti.CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİAnnesinin vefatıyla yıkılan Selma Konak, üzücü haberi Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:''Çok kıymetli anneciğim Nahide Kara'yı bugün kaybettik. Cenazesi yarın (31.12.2025) Küçükköy Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Silivri Yeni Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerimize duyurulur.''DUYGULANDIRAN DOĞUM GÜNÜ MESAJIAnnesine düşkünlüğüyle bilinen Konak, annesinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlamıştı.Çocukluk halinin olduğunu kareyi yayımlayan Selma Konak paylaşımında; ''Benim yaş alan ama yaşlanmayan güzel annem. Mutlu , huzurlu, sağlıklı nice yılların olsun. Ben bu resimdeki gibi hep senin yanında olayım sen de benim yanımda. Seni çoook seviyorum iyi ki doğdun. İyi ki benim annemsin. Doğum günün kutlu olsun'' ifadelerini kullanmıştı.