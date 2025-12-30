  • USD: 42,86 - 42,94
Merve Boluğur'dan kafa karıştıran paylaşım!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündeminde adından söz ettirdi. Boluğur’un paylaşımı 'Yeni bir ilişkiye mi başladı?' sorularını beraberinde getirdi.

Açıklamalarıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturan Boluğur, 2017 yılında bu evliliğini sonlandırmıştı.

Merve Boluğur'dan kafa karıştıran paylaşım!

İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPMIŞTI

Uzun süre yalnız kalan isim Temmuz 2022'de ise sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.

Bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan isim 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanmıştı.

Merve Boluğur'dan kafa karıştıran paylaşım!

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Boluğur, bu sefer de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının dikkatini çekti.

Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan ünlü isim, "O zaman ben yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur'dan kafa karıştıran paylaşım!

Boluğur'un paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde yorumlandı.

