Merve Boluğur'dan kafa karıştıran paylaşım!

Açıklamalarıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen oyuncu Merve Boluğur, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile nikah masasına oturan Boluğur, 2017 yılında bu evliliğini sonlandırmıştı.İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPMIŞTIUzun süre yalnız kalan isim Temmuz 2022'de ise sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile sürpriz bir şekilde nikâh masasına oturmuştu.Bu evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamayan isim 2 Ekim 2022'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım 2022'de boşanmıştı.PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİBoluğur, bu sefer de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının dikkatini çekti.Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan ünlü isim, "O zaman ben yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.Boluğur'un paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde yorumlandı.