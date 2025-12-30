İrem Derici aşka geldi!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile mutluluğunu dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.Geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan ve nişanlanan İrem Derici, son paylaşımıyla nişanlısına olan sevgisini dile getirdi."AYRILMADIK"Amsterdam gezisinden sonra sevgilisi ile olan fotoğraflarını silen İrem Derici, akıllara 'Ayrıldılar mı?' sorusunu getirmişti.Derici, daha sonra fotoğrafları geri yüklemiş ve gelen sorular üzerine: "Ayrılmadık da dün iki ayağımda acayip karıncalandı, uyuştu. Baya basamaz oldum yere. Enişteniz de ben kürleniyorum sanıp sağ ayağımın altına 30 saniye çakmak yaktı. İnanılmaz çözümcül bir hareketti bence. Tek sıkıntı şu an sağ ayağımın üstüne basamıyorum." ifadelerini kullanmıştı."BU İLİŞKİ BİTMEZ"Derici sözlerine şu şekilde devam etmişti:Çocuklar bu ilişki bitmez çünkü hangimiz beyinsiziz, hangimiz birbirimizi daha çok seviyoruz ya da işkence çektirmekten zevk alıyoruz belli değil. Başak burcunun tüm özelliklerini taşıyor enişteniz. Başak erkeğine maruz kalmış herkes zorbalasın. Ha çok aşık olunası, mükemmel tipler o ayrı.ROMANTİK PAYLAŞIMSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık sık nişanlısına olan sevgisini dile getiren İrem Derici, yine aşkını haykırdı.Nişanlısıyla romantik bir pozunu paylaşan ünlü şarkıcı "2024-2025-2026... 3 yıl görüp 1 buçuk yıldır beraber olmak. Ev sensiz berbat bir yer" notunu yazdı.