Esra Erol'un Kardeşi Çok Kızdı!

Uzun süredir aşk yaşadığı pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile kısa süre önce evlenen Eda Erol, hamile olduğunu duyurdu. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol o imalara ise tepkisiz kalmadı.

Ekleme: 30.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 30.12.2025 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Sunucu Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, pilot Ekrem Karaçayır ile 28 Ağustos 2025'te evlenmişti. Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle 'evet' diyen çift şimdi ise bebek bekliyor.

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çiftten müjdeli haber geldi. Erol, sevenlerine hamile olduğunu açıkladı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Eda Erol, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Erkek bebek beklediklerini duyuran Eda Erol'un paylaşımlarının altına bazı takipçileri yorumlar yaparak 'Evlenmeden hamile kaldığı' imasında bulundu.

Eda Erol ise bu yorumlardan bazılarına tepki gösterdi. Bir kişi 'Gerçekten ne çabuk bir ay olmadı mı evleneli cinsiyet 4 aylık da beli oluyor' yazdı.

Eda Erol ise bu yoruma '15 gün oldu düğünün üzerinden geçeli' tepkisini gösterdi.
