Nevra Serezli'den İtiraf!

"Kılıbık", "Atla Gel Şaban", "Şendul Şaban" ve daha birçok Yeşilçam filminde boy gösteren Nevra Serezli, yaptığı dobra açıklamalarla gündeme geldi. Sarı saçları ve duru güzelliğiyle bir dönemin aranan isimlerinden olan Serezli, "Güzelliğin faydasını görmedim" sözleriyle dikkat çekti.

Tiyatro sahnesinde başladığı oyunculuk kariyerini Yeşilçam'a taşıyan ve ardından 'Sihirli Annem' dizisiyle genç kuşağın da sevgisini kazanan Nevra Serezli, yıllar geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.Şimdilerde daha çok kendi hayatına odaklanan usta oyuncu, zaman zaman televizyon programlarında sevenleriyle buluşuyor.Son olarak bir televizyon programına konuk olan 81 yaşındaki Serezli, dobra açıklamalarıyla dikkat çekti.Ünlü oyuncu, 'Ben hiç güzelliğin faydasını görmedim ki. Ne avantajı oldu o devirde; tiyatroda güzel genç kız rolü varsa Haldun Dormen otomatikman o rolü bana veriyordu. Ama şimdi o yaşta, o güzellikte olsaydım, bütün dizilerin tabii ki başrol oyuncusu olacaktım.' ifadelerini kullandı. Usta oyuncunun açıklamaları kısa sürede ses getirdi.