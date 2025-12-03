İrem Derici’nin sahnedeki itirafı şaşırttı!

Bir süredir DJ Melih Kunukçu ile aşk yaşayan şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz akşam bir mekanda izleyicisi ile buluştu. 'Çocuk' konusu açıldığında istemiyorum diyen Derici, fikrini değiştirdi. Ünlü ismin konserinde yaptığı açıklamalar sosyal medyaya düştü.'BEDENİM BUNA EL VERECEK Mİ?'Sahneye gelen hayranları karşısında duygularını paylaşan şarkıcı, “Şu an köpek gibi istiyorum, bakalım bedenim buna el verecek mi?” diyerek çocuk sahibi olma arzusunu dile getirdi.'HİÇ FENA OLMAZ'Derici devamında, “Benim gibi telaşlı, lafını sakınmayan biri için küçük, faraş ağızlı bir evlat hiç fena olmaz” ifadelerini kullandı.Bu sözlerin ardından bazı kişiler Derici'nin daha önceki açıklamalarını hatırlatarak şaşkınlıklarını dile getirdi; bazı yorumlarda ise ünlü şarkıcının bu kararı “olgunlaştı, hayata bakışı değişti” şeklinde değerlendirildi.