İbrahim Selim'den Aşk Bombası!

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz yıl biten nişanlılık sürecinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. 46 yaşındaki Selim gönlünü 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı. Keten'in Selim'i izlemeye gittiği gece çektiği fotoğrafı kalp emojisi ile paylaşması ve Selim'in "Fotoğraf bile koydu" yorumuyla karşılık vermesiyle ikili ilişkilerini resmen ilan etti.

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl DJ Daye Ay ile nişanlanarak evlilik hazırlığı yapan ancak ani bir kararla ilişkisini sonlandıran Selim, yeni bir aşka yelken açtı.

ESKİ AŞKLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

İbrahim Selim, bir dönem meslektaşı Selin Şekerci ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettirmiş, ancak bu birliktelik kısa sürmüştü. Şekerci'nin ardından kalbini DJ Daye Ay'a açan ünlü isim, bu ilişkisinde ciddi adımlar atarak nişanlanmıştı. Evlilik hazırlığı yapan çiftin sessiz sedasız yollarını ayırması magazin dünyasında şaşkınlık yaratmıştı.

GÖNLÜNÜ KENDİNDEN 16 YAŞ KÜÇÜK FENOMENE KAPTIRDI

Yoğun iş temposuna rağmen özel hayatında yeni bir sayfa açan 46 yaşındaki İbrahim Selim, gönlünü 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı. İkili, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerini resmen duyurdu.

'FOTOĞRAF BİLE KOYDU'

Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim'i izlemeye gittiği gece çektiği fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşarak aşkını ilan etti. Selim'in bu paylaşıma 'Fotoğraf bile koydu' yorumuyla karşılık vermesi, çiftin ilişkisinin kesinleştiğinin adeta ilanı oldu.
55 santimetrelik iskelet... Köy muhtarı ahırda buldu!

Kredi kartı kullananlar dikkat! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Android Yeni Özellikler İle Geldi!

Google Tepki Çekiyor!

Huawei Çip Üretiyor!

Apple Uyardı! ' Güncelleyin '

