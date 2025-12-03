İbrahim Selim'den Aşk Bombası!

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, geçtiğimiz yıl biten nişanlılık sürecinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. 46 yaşındaki Selim gönlünü 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı. Keten'in Selim'i izlemeye gittiği gece çektiği fotoğrafı kalp emojisi ile paylaşması ve Selim'in "Fotoğraf bile koydu" yorumuyla karşılık vermesiyle ikili ilişkilerini resmen ilan etti.

