Evliliklerinin 2. yılı kutladılar
Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, gerçek aşkı Alina Boz'da bulmuştu. Evliliklerinin ikinci yıllarını kutlayan aşıklar sosyal medyadan paylaşım da yaptı.
2023 Aralık ayında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Alina Boz ile Umut Evirgen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
2. YIL KUTLAMASI
Sık sık tatile çıkan aşıklar ikinci evlilik yılını da romantik bir paylaşımla taçlandırdı. Instagram'dan mutluluk dolu anlarını paylaşmaktan çekinmeyen ünlü çift, evliliklerinin üçüncü yılını Instagram'da yayımladıkları romantik fotoğraflarla kutladı.
Aşklarını gözler önüne seren paylaşımlar, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Umut Evirgen, aşk yaşadığı Alina Boz'a Paris'te evlilik teklif etmişti.
