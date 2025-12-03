  • USD: 42,36 - 42,43
  • EURO: 49,18 - 49,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evliliklerinin 2. yılı kutladılar

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, gerçek aşkı Alina Boz'da bulmuştu. Evliliklerinin ikinci yıllarını kutlayan aşıklar sosyal medyadan paylaşım da yaptı.

Ekleme: 3.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 3.12.2025 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
2023 Aralık ayında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Alina Boz ile Umut Evirgen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

2. YIL KUTLAMASI

Sık sık tatile çıkan aşıklar ikinci evlilik yılını da romantik bir paylaşımla taçlandırdı. Instagram'dan mutluluk dolu anlarını paylaşmaktan çekinmeyen ünlü çift, evliliklerinin üçüncü yılını Instagram'da yayımladıkları romantik fotoğraflarla kutladı.

Aşklarını gözler önüne seren paylaşımlar, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Umut Evirgen, aşk yaşadığı Alina Boz'a Paris'te evlilik teklif etmişti.

Evliliklerinin 2. yılı kutladılar



Evliliklerinin 2. yılı kutladılar

Enflasyon Oranı Belli Oldu!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! “Kazanan Türkiye ve Türk Milleti olacak”
Yunan Çiftçisi Eylemde!
Özel kalemin telefonundan Türkiye'yi ele geçirme planı! İlk hedef CHP'ymiş
MEB hazırlıklara başladı! Okula başlama yaşı yeniden belirleniyor
Terör Devleti İsrail'den Alçak Plan!
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam senaryoları
Çöp Krizi CHP'yi Karıştırdı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Odak noktası PKK'nın silah bırakması
Katil İsrail'den Suriye'de yeni işgal!
Putin'den Ukrayna'ya tehdit, Avrupa'ya gözdağı: Savaş istiyorlarsa biz hazırız
CHP'li eski başkan Niyazi Nefi Kara'dan pişkin savunma! Türkiye, baklava kutundaki Euro rezaletini konuşmuştu...
CHP’li Maltepe Belediyesi’nden yeni rezalet! Sokaklar çöple doldu taştı, vatandaşlar isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakim ve Savcılar kura töreninde konuşuyor
Bakan Kurum duyurdu! TOKİ'nin yaptığı 453 bin konut...
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı! İlk toplantı ne zaman?
Trump Türkiye lehine Netanyahu’yu baskı altına alacak! 'İsrail’i sarsmanın zamanı geldi'
Belediye müjdeyi duyurdu! Ailelere çekilişsiz kurasız ev verilecek
Rüşvet şüphelileri A takımında! Yeni PM ve YDK'da tepki çeken isimler
Güllü'nün oğlundan duygusal paylaşım!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Salgın gibi yayılıyor! DSÖ açıkladı

Salgın gibi yayılıyor! DSÖ açıkladı

O ilimiz meğer altın yuvasıymış! 4 milyar dolar...

O ilimiz meğer altın yuvasıymış! 4 milyar dolar...

Dünya pazarında değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan gelir kapısı oldu

Dünya pazarında değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan gelir kapısı oldu

Bu kahveye dikkat! Uzmanlar uyardı

Bu kahveye dikkat! Uzmanlar uyardı

Sivrisinek kaynaklı salgın! 33 kişi hayatını kaybetti

Sivrisinek kaynaklı salgın! 33 kişi hayatını kaybetti