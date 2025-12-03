Evliliklerinin 2. yılı kutladılar

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, gerçek aşkı Alina Boz'da bulmuştu. Evliliklerinin ikinci yıllarını kutlayan aşıklar sosyal medyadan paylaşım da yaptı.