Eda Ece ve Şebnem Bozoklu'nun arası açıldı!

Son dönemde ünlülerin sosyal medya hareketleri magazin gündeminde takip edilen konular arasına girdi. u bağlamda dikkat çeken son hamle ise Eda Ece’den geldi. Oyuncu, Instagram hesabından meslektaşı Şebnem Bozoklu’yu takipten çıktı.Eda Ece ile Şebnem Bozoklu’nun geçmişte özel hayat veya iş ilişkisiyle öne çıktığı bilinmese de; ortak arkadaş çevresi ve benzer etkinliklerde görülmüş olmaları, bu ani hareketin “arkasında bir sebep olabilir” yorumlarını beraberinde getirdi.Takipten çıkma hamlesi sosyal medyada kısa sürede fark edilirken, Bozoklu’nun ise hâlâ Ece’yi takip etmesi, bu durumu bir adım daha tartışmalı hâle getirdi.Taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bu da sosyal medya kullanıcılarını ve magazin takipçilerini yorum yapmaya itti.Kimileri bu hamleyi kişisel bir tercih, kimileri ise aralarında bir soğukluk ya da kriz olabileceğinin işareti olarak değerlendirdi. Ece ve Bozoklu’nun ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacakları merakla bekleniyor.