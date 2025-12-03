  • USD: 42,37 - 42,45
Demet Akalın'dan nostaljik paylaşım!

Popçu Demet Akalın, hit şarkıları ve sosyal medya açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Akalın'ın dikkat çeken son paylaşımındaki isim çok ünlü biri çıktı. İşte o kare...

Ekleme: 3.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 3.12.2025 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, gerek kariyeri gerekse sivri dilli açıklamalarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

Akalın, küs olduğu meslektaşı Berkay ile yıllar sonra barışarak bir araya gelmişti.

Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, ikili birbirine sarılarak barıştıklarını resmen ilan etmişti. Kavuşma anlarında Demet Akalın gözyaşlarına hakim olamamıştı. Akalın, o anları 'Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok' sözleriyle sosyal medyadan paylaşmıştı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan isimlerden olan ünlü şarkıcı, yeni gönderisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Akalın, ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

53 yaşındaki Demet Akalın, ''Sene 2000. Gündeş'e albüm için imza atmıştık olması sonra ama dostluk hep baki kaldı'' notunun yer aldığı gönderiyi, ''Bizde dostluk lafta değil'' sözleriyle Instagram'dan paylaştı.

