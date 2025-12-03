Burcu Özberk'in acı günü

Bir dönemin popüler gençlik dizilerinden Güneş'in Kızları'yla yıldızı parlayan başarılı oyuncu Burcu Özberk, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.Sosyal medyada aktif olan oyuncu, son olarak acı bir haberi sevenleriyle paylaştı.35 yaşındaki Özberk, Instagram hesabından yayımladığı mesajla, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın vefat ettiğini duyurdu.Hayatını kaybeden dedesinin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, duygusal notta ''Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir.'' ifadelerini kullandı.