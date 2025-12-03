  • USD: 42,36 - 42,43
Burcu Özberk'in acı günü

Ekranların beğenilen oyuncularından Burcu Özberk, dedesinin hayatını kaybettiğini duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Ekleme: 3.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 3.12.2025 - 10:07
Bir dönemin popüler gençlik dizilerinden Güneş'in Kızları'yla yıldızı parlayan başarılı oyuncu Burcu Özberk, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden.

Sosyal medyada aktif olan oyuncu, son olarak acı bir haberi sevenleriyle paylaştı.

35 yaşındaki Özberk, Instagram hesabından yayımladığı mesajla, dedesi Cumhuriyet Yıldızlar'ın vefat ettiğini duyurdu.

"CANIM DEDEM"

Hayatını kaybeden dedesinin fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, duygusal notta ''Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik. Cenazesi 3 Aralık öğle namazıyla Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii'nden defnedilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Burcu Özberk'in acı günü

Burcu Özberk'in acı günü
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Salgın gibi yayılıyor! DSÖ açıkladı

O ilimiz meğer altın yuvasıymış! 4 milyar dolar...

Dünya pazarında değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan gelir kapısı oldu

Bu kahveye dikkat! Uzmanlar uyardı

Sivrisinek kaynaklı salgın! 33 kişi hayatını kaybetti

