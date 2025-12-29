Ünlü çiftin Milano kaçamağı!

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın birlikteliği geçtiğimiz yıl başlamıştı. İkilinin tanışıklığı, birkaç yıl önce birlikte kamera karşısına geçtikleri bir reklam projesine dayanıyor.O dönem arkadaşlık olarak başlayan bağ, zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü.PAYLAŞIM YAPIYORLARÖzel hayatlarını mümkün olduğunca göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, buna rağmen zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.Özellikle doğum günlerinde yaptıkları sürprizler ve karşılıklı mesajlar, ilişkilerinin magazin gündeminde yer almasına neden oluyor."HİSLERİMİZİ İFADE EDİYORUZ"Kubilay Aka, daha önce bir programda sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatmış ve “5–6 sene önce bir reklamda birlikteydik ama o zaman aramızda bir şey yoktu. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz.” demişti.SARMAŞ DOLAŞ POZUNU YAYINLADIÜnlü çift, son olarak birlikte İtalya'nın şehirlerinden Milano'ya tatile gitti. İkili, tatillerinden birlikte kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Sancaktutan sevgilisi ile verdiği samimi pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi."MİLANO SOĞUKMUŞ"Aynı zamanda güzel oyuncu, şehir sokaklarında verdiği pozları yayımlarken paylaşımlarına, "Milano soğukmuş" notunu düştü.