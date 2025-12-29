  • USD: 42,85 - 42,93
  • EURO: 50,45 - 50,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü çiftin Milano kaçamağı!

Ünlü oyuncu çift; Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, tatil için Milano'ya gitti. Sancaktutan, tatilinden kareleri sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 29.12.2025 - 17:41 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka’nın birlikteliği geçtiğimiz yıl başlamıştı. İkilinin tanışıklığı, birkaç yıl önce birlikte kamera karşısına geçtikleri bir reklam projesine dayanıyor.

O dönem arkadaşlık olarak başlayan bağ, zamanla romantik bir ilişkiye dönüştü.

Ünlü çiftin Milano kaçamağı!

PAYLAŞIM YAPIYORLAR

Özel hayatlarını mümkün olduğunca göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, buna rağmen zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle doğum günlerinde yaptıkları sürprizler ve karşılıklı mesajlar, ilişkilerinin magazin gündeminde yer almasına neden oluyor.

Ünlü çiftin Milano kaçamağı!

"HİSLERİMİZİ İFADE EDİYORUZ"

Kubilay Aka, daha önce bir programda sevgilisiyle tanışma hikayesini anlatmış ve “5–6 sene önce bir reklamda birlikteydik ama o zaman aramızda bir şey yoktu. Sonra etkinliklerde karşılaştık, son bir senedir de birbirimize daha açık bir şekilde hislerimizi ifade ediyoruz.” demişti.

Ünlü çiftin Milano kaçamağı!

SARMAŞ DOLAŞ POZUNU YAYINLADI

Ünlü çift, son olarak birlikte İtalya'nın şehirlerinden Milano'ya tatile gitti. İkili, tatillerinden birlikte kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Sancaktutan sevgilisi ile verdiği samimi pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi.

Ünlü çiftin Milano kaçamağı!

"MİLANO SOĞUKMUŞ"

Aynı zamanda güzel oyuncu, şehir sokaklarında verdiği pozları yayımlarken paylaşımlarına, "Milano soğukmuş" notunu düştü.

Ünlü çiftin Milano kaçamağı!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek açıklamalarda bulunuyor...
Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Yargıtay noktayı koydu! tirafçı Nevzat Bahtiyar o suçtan yargılanacak
Devlet Bahçeli Başsağlığı Mesajı Yayınladı!
Kremlin ' Kiev Toprak Kaybedecek ' !
Cumhurbaşkanı Erdoğan Baş Sağlığı Mesajı Yayınladı!
Ömer Çelik'ten taziye mesajı! 'Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir'
Bakan Yerlikaya Acı Haberi Duyurdu!
Bakanlıktan flaş karar! Satışı durduruldu
Sorguda nefesler tutuldu! Erten Timur'a terleten sorular
Bakan Ersoy açıkladı! 2025 yılının kelimesi belli oldu
DMM'den THY açıklaması! Misilleme iddiaları yalan çıktı
98,5 milyar lira değerinde! Gümrüklerde kaçakçılığa geçit yok
İZBB Başkanı Tugay’a bürokrat dayanmıyor! Önce atama yapıyor sonra görevden alıyor
İzmir'de zimmet krizi! Eski CHP il başkanının da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Konut Projesinde Kuralar Çekiliyor!
MASAK'IN Erden Timur Raporu!
Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralandı
Netanyahu'dan Küstah Talepler!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 65 İlde Operasyon...
Meteoroloji Duyurdu! O İllere Sarı Kod...

Meteoroloji Duyurdu! O İllere Sarı Kod...

OpenAl Tehlikenin Farkında!

OpenAl Tehlikenin Farkında!

Dünya Rekoru Kırıldı!

Dünya Rekoru Kırıldı!

Yapay Zekalı Kablosuz Hoparlör!

Yapay Zekalı Kablosuz Hoparlör!

Apple Yeni Tasarımını Sızdırdı!

Apple Yeni Tasarımını Sızdırdı!

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek