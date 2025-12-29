  • USD: 42,77 - 42,84
Somer Sivrioğlu evleniyor!

Ekranların ünlü şeflerinden Somer Şef, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e romantik bir sürprizle evlilik teklifi etti.

Ekleme: 29.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile yollarını ayıran Sivrioğlu, boşanmanın ardından bir süre Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamış, ardından da Ayşe Özyılmazel ile adı anılmıştı. Ancak bu ilişkilerin hiçbiri uzun soluklu olmamıştı. Tilbe Uslu'dan ayrıldıktan kısa süre sonra Didem Belen ile birliktelik yaşamaya başlayan Somer Şef'in hızına yetişilemiyor.

EVLİLİK TEKLİFİ

Kendisinde 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen ile birlikte tatile çıkan Somer Şef, hazırladığı romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Belen'i romantik bir kar tatiline çıkaran Somer şef, burada genç aşkından 'evet'i aldı.

Meteoroloji Duyurdu! O İllere Sarı Kod...

OpenAl Tehlikenin Farkında!

Dünya Rekoru Kırıldı!

Yapay Zekalı Kablosuz Hoparlör!

Apple Yeni Tasarımını Sızdırdı!

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek

