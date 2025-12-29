Somer Sivrioğlu evleniyor!

2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile yollarını ayıran Sivrioğlu, boşanmanın ardından bir süre Pınar Kayabaşıoğlu ile aşk yaşamış, ardından da Ayşe Özyılmazel ile adı anılmıştı. Ancak bu ilişkilerin hiçbiri uzun soluklu olmamıştı. Tilbe Uslu'dan ayrıldıktan kısa süre sonra Didem Belen ile birliktelik yaşamaya başlayan Somer Şef'in hızına yetişilemiyor.Kendisinde 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen ile birlikte tatile çıkan Somer Şef, hazırladığı romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Belen'i romantik bir kar tatiline çıkaran Somer şef, burada genç aşkından 'evet'i aldı.