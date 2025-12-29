Somer Şef Evlenme Teklifi Etti!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, bir süredir birlikte olduğu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen'e çıktıkları tatilde romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Karlar arasında gerçekleşen o anları "Bazen de evet" notuyla sosyal medyada paylaşan Sivrioğlu'nun gönderisi kısa sürede büyük beğeni toplarken, çiftin mutluluğu tebrik yağmuruna tutuldu.

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Bir süredir birlikte olduğu, kendisinde 21 yaş küçük sevgilisi Talya Didem Belen ile birlikte tatile çıkan Somer Şef, hazırladığı romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu.54 yaşındaki Sivrioğlu, karlar arasında gerçekleşen evlilik teklifini sosyal medya hesabından 'Bazen de evet' notuyla paylaştı. Çiftin 'evet' yanıtının ardından verdiği poz kısa sürede büyük beğeni topladı. İkilinin mutluluğu, takipçileri tarafından çok sayıda tebrik mesajıyla karşılandı.Öte yandan Sivrioğlu'nun paylaştığı videoda, kar küreme aracını işaret ederek Belen'e 'Düğün aracımız olarak bunu ayarladım, olur mu?' diye esprili bir soru yöneltmesi de dikkat çekti.