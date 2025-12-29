  • USD: 42,77 - 42,84
Rabia Soytürk İddialara Cevap Verdi!

Hande Erçel'den ayrılır ayrılmaz Rabia Soytürk'le olmaya başlayan sosyetik çapkın Hakan Sabancı'nın hızına yetişilemiyor. Rabia Soytürk'ten açıklama geldi.

Ekleme: 29.12.2025 - 09:07 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:08
Evlenmeleri beklenilen ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın sürpriz bir şekilde yollarını ayırması sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılıkta üçüncü kişi iddiaları ortaya atılsa da Hakan Sabancı, bu söylemleri net bir şekilde yalanlamıştı.

HEMEN UNUTTULAR

Barışacakları umut edilen ikilinin başka aşklara yelken açtıkları iddia edildi. Öyle ki, Hakan Sabancı'nın bir aydır oyuncu Rabia Soytürk ile görüştüğü söylentileri yayıldı. Hande Erçel'in de ayrıldıktan hemen sonra yapımcı Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı öğrenilmişti.

'HAKAN'I YALANLAMADI'

Katıldığı bir davette 2. Sayfa mikrofonlarına konuşan oyuncu Rabis Soytürk, 'Belki bazı şeyler şu an konuşulması gerekmiyordur, konuşulması gerektiği zaman konuşulur' dedi.
Meteoroloji Duyurdu! O İllere Sarı Kod...

OpenAl Tehlikenin Farkında!

Dünya Rekoru Kırıldı!

Yapay Zekalı Kablosuz Hoparlör!

Apple Yeni Tasarımını Sızdırdı!

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek

