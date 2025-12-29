Kafasına kapı düştü

Her söylediği her yaptığı olay olan isimlerden ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, tiyatro sahnesinde izleyicileri korkutan bir kazayla gündeme geldi. Sil Baştan adlı oyunun temsil edildiği sırada dekor olarak kullanılan kapı aniden Bekiroğlu’nun kafasına düştü.Seyircilerin endişeyle izlediği olayın ardından ünlü oyuncu, oyunu tamamlayarak salonu sakinleştirdi.Yaşadığı kazaya rağmen Bekiroğlu sahnedeki performansını sürdürdü ve oyunun sonunda seyircilere hitaben yaptığı açıklamada “İyiyim, iyi olacağım” dedi.Kaza anını ekip arkadaşlarıyla birlikte esprili bir dille de canlandıran oyuncu, moralinin yerinde olduğunu gösterdi. Ünlü oyuncu buz tedavisi uygulamasının ardından MR çekilmesi için hastaneye gitti.