İzzet Yıldızhan'ın 'nazar' korkusu...

Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, bu kez nazara dair sözleriyle dikkat çekti.

Ekleme: 29.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz haftalarda sağlık problemleriyle gündemde olan türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne aldı.

Rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlattı:

"NAZARA İNANIYORUM"

"Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor. Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.

Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."

İzzet Yıldızhan'ın 'nazar' korkusu...


Meteoroloji Duyurdu! O İllere Sarı Kod...

OpenAl Tehlikenin Farkında!

Dünya Rekoru Kırıldı!

Yapay Zekalı Kablosuz Hoparlör!

Apple Yeni Tasarımını Sızdırdı!

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek

