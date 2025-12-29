İzzet Yıldızhan'ın 'nazar' korkusu...

Geçtiğimiz haftalarda sağlık problemleriyle gündemde olan türkücü İzzet Yıldızhan, yılbaşı öncesi Kıbrıs'ta sahne aldı.Rahatsızlanarak oksijene bağlanan Yıldızhan, yaşadıklarını anlattı:"NAZARA İNANIYORUM""Bir sanatçının boğazının kaşınması ya da akıntı yaşaması şarkı söylemesini zorlaştırıyor. Kaşındığı zaman şarkı kesinlikle okunmuyor, bu yüzden sık sık suyla yıkamak gerekiyor.Nazara çok inanıyorum ben, çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemiyorum. Çocuklarımı da mecbur kalmadıkça göstermiyorum. Ne zaman çocuklarımı paylaşsam mutlaka bir şeyler oluyor."