  • USD: 42,85 - 42,93
  • EURO: 50,45 - 50,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gonca Vuslateri, çocukluğunu anlattı

Asker çocuğu olduğunu söyleyen Gonca Vuslateri, çocukluğuna dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 29.12.2025 - 17:33 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Türk televizyon ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Gonca Vuslateri, bir programa konuk oldu.

Eski günlerinden bahseden bulunan ünlü isim, asker çocuğu olduğunu ve küçükken hep asker olmak istediğini belirtti.

Vuslateri şöyle konuştu:

Gonca Vuslateri, çocukluğunu anlattı

"ÇOK KAVGA EDERLERDİ"

“Ben çok gürültülü bir evde büyüdüm. Asker çocuğuyum, annem ev hanımıydı. İkisi de çok okuyan bir karı kocaydı ama çok kavga ederlerdi. Şiddetin boyutu oldukça yüksekti. Benim için sanat bir yangın merdiveniydi.

'BABAM, DEDEM ASKERDİ'

Kendimi ifade edebileceğim en güzel ortam sanat oldu. Aslında hep asker olmak istedim. Babam, dedem askerdi; ailede polisler, şehitler var. Çok fazla rol model vardı.”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek açıklamalarda bulunuyor...
Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
Yargıtay noktayı koydu! tirafçı Nevzat Bahtiyar o suçtan yargılanacak
Devlet Bahçeli Başsağlığı Mesajı Yayınladı!
Kremlin ' Kiev Toprak Kaybedecek ' !
Cumhurbaşkanı Erdoğan Baş Sağlığı Mesajı Yayınladı!
Ömer Çelik'ten taziye mesajı! 'Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir'
Bakan Yerlikaya Acı Haberi Duyurdu!
Bakanlıktan flaş karar! Satışı durduruldu
Sorguda nefesler tutuldu! Erten Timur'a terleten sorular
Bakan Ersoy açıkladı! 2025 yılının kelimesi belli oldu
DMM'den THY açıklaması! Misilleme iddiaları yalan çıktı
98,5 milyar lira değerinde! Gümrüklerde kaçakçılığa geçit yok
İZBB Başkanı Tugay’a bürokrat dayanmıyor! Önce atama yapıyor sonra görevden alıyor
İzmir'de zimmet krizi! Eski CHP il başkanının da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Konut Projesinde Kuralar Çekiliyor!
MASAK'IN Erden Timur Raporu!
Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralandı
Netanyahu'dan Küstah Talepler!
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 65 İlde Operasyon...
Meteoroloji Duyurdu! O İllere Sarı Kod...

Meteoroloji Duyurdu! O İllere Sarı Kod...

OpenAl Tehlikenin Farkında!

OpenAl Tehlikenin Farkında!

Dünya Rekoru Kırıldı!

Dünya Rekoru Kırıldı!

Yapay Zekalı Kablosuz Hoparlör!

Yapay Zekalı Kablosuz Hoparlör!

Apple Yeni Tasarımını Sızdırdı!

Apple Yeni Tasarımını Sızdırdı!

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek