Gonca Vuslateri, çocukluğunu anlattı

Türk televizyon ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden oyuncu Gonca Vuslateri, bir programa konuk oldu.Eski günlerinden bahseden bulunan ünlü isim, asker çocuğu olduğunu ve küçükken hep asker olmak istediğini belirtti.Vuslateri şöyle konuştu:"ÇOK KAVGA EDERLERDİ"“Ben çok gürültülü bir evde büyüdüm. Asker çocuğuyum, annem ev hanımıydı. İkisi de çok okuyan bir karı kocaydı ama çok kavga ederlerdi. Şiddetin boyutu oldukça yüksekti. Benim için sanat bir yangın merdiveniydi.'BABAM, DEDEM ASKERDİ'Kendimi ifade edebileceğim en güzel ortam sanat oldu. Aslında hep asker olmak istedim. Babam, dedem askerdi; ailede polisler, şehitler var. Çok fazla rol model vardı.”