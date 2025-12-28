Ünlü Futbolcu Evlendi!

Milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar evlendi. Çiftin nikâh şahitliğini; Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yaptı. Güzel oyuncunun gelinliği de sosyal medyada gündem oldu.

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat vererek adından söz ettiren Hazal Çağlar; Çaykur Rizespor'un milli futbolcusu Samet Akaydın ile evlendi.Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de düzenlenen görkemli düğüne sanat, futbol ve iş dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un formasını giyen 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydin'ı futbolcu dostları yalnız bırakmadı.Düğünde Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün nikah şahidi oldu.Ayrıca Bülent Şakrak, Aslıhan Kapanşahin, Kerem Aktürkoğlu, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya ve Burak Can düğüne renk katan isimler arasındaydı. Hazal Çağlar'ın nikah şahitliğini diziden arkadaşlarından Burak Can ile Nazlı Pınar Kaya yaptı.Güzel oyuncunun gelinliği de dikkat çekti. Çağlar straplez bir seçim yaptı. Modern bir şıklık sunan tasarım klasik ama risksiz bir tercih olarak değerlendirildi.