Sevilen Dizi Final Yapıyor!

Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı Bahar dizisi için final kararı resmileşti. Her salı akşamı izleyiciyle buluşan ve Bahar'ın hayat mücadelesini ekrana taşıyan dizi, ekran macerasını noktalıyor.Geçtiğimiz günlerde dizinin yayın akışında değişikliğe gidilmişti. Salı akşamları yeni dizi Rüya Gibi'nin yayınlanacağı açıklanırken, Bahar'ın yeni bölümlerinin pazar gününe alınacağı duyurulmuştu.Dizinin final bölümü ise bu akşam ekrana gelecek. Bahar, 28 Aralık'ta yayınlanacak 64. bölümüyle izleyicisine veda edecek. Birsen Altuntaş'ın paylaştığı görüntülere göre, dizinin son set gününde ekip veda pastası keserek finali kutladı. Oyuncuların müzik eşliğinde dans ettiği anlar da sosyal medyada ilgi gördü.Bahar, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir aileye sahip gözüken genç bir kadındır. Ancak ölümle burun buruna geldiğinde ailesinin aslında hiç de gözüktüğü gibi olmadığı ortaya çıkar. Bahar, özellikle kocası Timur'un bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani rahatsızlığı, ailenin tüm dinamiklerinin değişmesine neden olur. Evren'in her anlamda Timur'un rakibi olduğu bu süreçte Bahar, hayatını yeniden inşa etmeye çalışırken kendisini trajikomik olayların içerisinde bulur.