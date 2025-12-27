  • USD: 42,77 - 42,84
'İyi ki doğdun kral'

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, uzun süredir gözlerden uzak bir aşk yaşıyor. İkiliden yeni kare geldi.

Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşk konuşmaya devam ediyor.

İkilinin reklam ilişkisi yaşadığı iddia edilmiş, bu iddia aylarca konuşulmuştu. İkili iddialar karşısında açıklama yapmayı tercih etmemişti.

Ayrılık dedikodularının sürekli konuşulduğu çiftten yeni kare geldi. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in doğum gününü kutladı. Sevgilisiyle karesini yayınlayan Sarıkaya şunları yazdı:

"HEP YANINDAYIM"

"İyi ki doğdun Kral! Acısıyla tatlısıyla bir yaşını daha gördüm. Hep yanımdaydın. Hep yanındayım."

