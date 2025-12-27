Güven Hokna'nın filtresi olay oldu

Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi unutulmaz dizilerde rol alan Güven Hokna, Hayriye karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.Şimdilerde 79 yaşında olan usta sanatçı, verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle dikkat çekiyordu. Ancak son paylaşımı sosyal medyada takipçilerini şaşkına uğrattı.Hokna'nın filtreli halini görenler gözlerine inanamadı. Usta oyuncunun o haliyle ilgili sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıldı.Fotoğrafın sosyal medyada olay olmasının ardından Güven Hokna, hesabından fotoğrafı sildi.