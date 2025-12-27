  • USD: 42,77 - 42,84
  • EURO: 50,35 - 50,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Güven Hokna'nın filtresi olay oldu

Usta oyuncu Güven Hokna'nın sosyal medyada yayınlanan son karesi gündem oldu. Filtreyi abartan Hokka'ya yorum yağdı.

Ekleme: 27.12.2025 - 13:21 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi unutulmaz dizilerde rol alan Güven Hokna, Hayriye karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

FİLTRELİ GÜVEN HOKKA

Şimdilerde 79 yaşında olan usta sanatçı, verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle dikkat çekiyordu. Ancak son paylaşımı sosyal medyada takipçilerini şaşkına uğrattı.

ESPRİLER YAPILDI

Hokna'nın filtreli halini görenler gözlerine inanamadı. Usta oyuncunun o haliyle ilgili sosyal medyada esprili paylaşımlar yapıldı.

Fotoğrafın sosyal medyada olay olmasının ardından Güven Hokna, hesabından fotoğrafı sildi.

Güven Hokna'nın filtresi olay oldu

Güven Hokna'nın filtresi olay oldu
“Asrın İnşa Seferberliği” tamamlandı! 450 bininci konut teslim ediliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor...
Türkiye Gazze için tek yürek! 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde Filistin için büyük yürüyüş!
Türkiye'de kar nöbeti başladı! Bakan Uraloğlu duyurdu
İsrail basını yazdı! Türkiye'nin hava sahasında atabileceği adımlar endişe yaratıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 1 milyar TL’lik vurgun iddiası! Mansur Yavaş hakkında 5’inci soruşturma izni talebi…
Libya heyeti için Ankara'da tören yapıldı! Uçak kazasında 8 kişi hayatını kaybetmişti
İstanbul Erkek Lisesı’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı: Taciz yok sistematik şiddet var
Asrın felaketi asrın umuduna dönüştü! Dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı
İBB itfaiye daire başkanı gözaltına alındı! Rakam 4'e yükseldi
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a sert tepki!
DMM'den 'MHRS randevusu iptaline para cezası' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız
Şile Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında ikinci dalga! 15 şüpheli tutuklandı
MİT'ten siber casusluk operasyonu! 4 kişi gözaltında
CHP'li belediyede skandal bitmiyor! Maaşları yatmayan işçiler iş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor!
TÜRKİYE’NİN TANITIMINDA YENİ DÖNEM: MİNİ DİZİ STRATEJİSİ ...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Büyük Talanı Anlattı!
Murat Kurum açıkladı! '75 milyar doları aşan yatırım yaptık'
Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Devam...

Meteoroloji Uyardı! Yağışlar Devam...

Bankaların bu SMS'ine dikkat: Eğer size de geldiyse...

Bankaların bu SMS'ine dikkat: Eğer size de geldiyse...

Fotoğraflarınız Tehlikede Mi?

Fotoğraflarınız Tehlikede Mi?

Mutluluk Baskısı Depresyonu Tetikliyor Mu?

Mutluluk Baskısı Depresyonu Tetikliyor Mu?

Ev İşleri Tarih Oluyor! O Robotun Tanıtım Tarihi...

Ev İşleri Tarih Oluyor! O Robotun Tanıtım Tarihi...

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek

Milyonları ilgilendiren Gmail güncellemesi! Artık değişecek