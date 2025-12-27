  • USD: 42,77 - 42,84
Emir Berke Zincidi'nin son hali

“Küçük Osman” karakteriyle akıllarda yer edinen Emir Berke Zincidi büyüdü. Bir davette görüntülenen ünlü oyuncuya yorum yağdı.

Ekleme: 27.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:16
Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırıyordu.

KÜÇÜK OSMAN BÜYÜDÜ

Yıllar önce bitmesine rağmen oyuncularıyla hala gündeme gelen dizinin Küçük Osman'ı şimdilerde değişimiyle dikkat çekiyor. Kocaman bir delikanlı olan Zincidi'yi görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Emir Berke Zinci bu rolü ile "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü almıştı. Reyting rekoru kıran dizilerde usta oyuncularla birlikte rol alan Emir Berke Zincidi daha sonra, 'Bir Deniz Hikayesi', 'Arka Sokaklar' ve 'İkizler Memo-Can' dizilerinde de boy göstermişti.


